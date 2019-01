Lío por partida doble

Hay un refrán que dice: "Más vale pájaro en mano que ciento volando". Pero si alguno de los que vuela es el que quieres no hay nadie que no tenga dudas. Ése es el caso que se le presenta a Serra Ferrer y que podría retrasar la llegada del anhelado delantero hasta final del mercado de fichajes.

Sea ahora o entonces una cosa parece clara, que llegará sí o sí y que Sanabria, que lleva dos goles en sus últimos partidos y es el punta con más tantos por minuto jugado en este equipo, se queda. Si a eso sumamos que Loren se ha ganado a lo largo de los últimos doce meses el puesto, esto deja a Sergio León en un comprometido lugar.

El cordobés ya ha dejado claro que no se quiere ir, pero quedarse a partir de enero -cuando no haya Copa- para ser el cuarto delantero... tal vez no sea lo que soñaba cuando regresó. Hay lío.