A Setién, con dos le basta

No llegó el '9' y las dudas llegaron a Heliópolis, pero si no sufre ninguna lesión, nadie tiene por qué preocuparse. Setién tendrá sólo dos delanteros específicos, pero si tenemos en cuenta que sólo juega con un delantero, que Sergio León apenas contaba -sus minutos entre Liga y UEL no suman seis partidos completos- y rotaba con dos -Loren y Sanabria- y que a veces se queda sin puntas y con un falso '9'

Y en esa faceta Jesé ya tiene experiencia del Castilla, tiene de sobra mimbres para afrontar las dos competiciones y una Copa a la que sólo le quedan dos partidos antes de mayo. Otra cosa es la ilusión que habían generado los futbolistas que intentó traer, pero tampoco hay que hipotecar al equipo por un 'suplente'. Hay Betis para aspirar a todo.