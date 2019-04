El Betis se juega cerrar o no el debate sobre el juego con los resultados

El fútbol es resultado, como bien ha recordado Feddal, pues cuando no ganas, nadie se acuerda luego de quién jugó mejor. Quique Setién, que el pasado domingo ya intentó darle otro aire al equipo, optando frente al Valencia por un 4-1-4-1 y acabando con toda la pólvora sobre el césped en busca de un empate que no acabó llegando, está obligado a encontrar hoy el resultado y aplazar el debate sobre su idea, manteniendo al Betis una jornada más como un claro aspirante a Europa; lucha a la que, prácticamente, diría adiós en el Ciudad de Valencia de no encontrar el triunfo.

No resultará sencillo, pues cuenta con las bajas de Feddal y Lo Celso, por sanción, y Carvalho, por lesión, aunque recupera a Canales. El resultado en Valencia, por tanto, será clave. ¿Debate? Resultados... bien para cerrarlo o para mantenerlo aún más abierto que nunca.