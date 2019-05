Ilusión futura

No sólo ilusiona el Betis con lo que puede venir sino con lo que va a retener a toda costa. La no clasificación europea, a la que aún le falta la confirmación oficial, no va a afectarle demasiado en la planificación y Serra Ferrer, gracias a los ingresos de este año, a la televisión y la opción de hacer caja con Boudebouz, Inui, Camarasa o Junior, podría retener a Lo Celso, Bartra, Canales, Mandi, Pau y el resto de jugadores que conforman la columna vertebral del equipo.

Si no llega una oferta fuera de mercado por ninguno, el equipo de la próxima temporada sería similar al de ésta con los retoques necesarios que las carencias de esta campaña han detectado. A falta de dos partidos, el beticismo está más pendiente de lo que se cuece en los despachos que de lo que va a seguir viendo sobre el césped. Para muchos la campaña ha muerto. ¡Que viva la 19/20!