Setién u 'otro Setién'

Una gran parte de la afición no respalda su continuidad, sus números y el juego en la presente temporada, tampoco, y hasta parte de la directiva duda sobre qué hacer con él, pero Quique Setién cuenta con un apoyo muy importante, el de sus jugadores, unos futbolistas que, pese a ser impopular, muestran sin tapujos que respaldan su trabajo y que están con él cuando lo más fácil sería no complicarse y tirar balones fuera, como hacen casi todos en situaciones comprometidas.

Las palabras de Joaquín tras confirmarse que el Betis no estará la próxima temporada en Europa son un ejemplo. El capitán pide tranquilidad y paciencia, sabe de donde viene y lo que ha sufrido el Betis por cambiar de plan cada año. Si no sigue Setién, la apuesta debe ser continuista y ahí no hay mucho donde elegir. Y ante las dudas, mejor lo 'malo' conocido.