Cumple sin alcanzar el éxito

Los recientes pecados pasados exigían un milagro para alcanzar el verdadero objetivo de la entidad y no se produjo, pero, al menos, el Sevilla se despidió de una temporada muy irregular con el dulzor de evitar las fases previas, nada baladí después de sufrir este curso las consecuencias de comenzar a competir tan pronto.

No obstante, sólo se puede hablar de cumplimiento de expediente, nunca de éxito y no sólo por no haber terminado cuarto, porque el rendimiento del proyecto se ha alejado considerablemente de las expectativas, lo que a su vez tampoco puede ensombrecer una nueva clasificación para Europa y por la vía directa.

Ahora, sin obligaciones prematuras, llega el momento de una regeneración vehemente con Monchi al frente, que devuelva la ilusión al sevillismo con una planificación tan ambiciosa como coherente.