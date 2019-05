El Betis mira a las alturas

Si funcionó en los cuatro últimos mercados con jugadores, por qué no va a hacerlo también en el de técnicos. El Betis se ha caracterizado en los dos últimos años por apostar fuerte, por intentar traer a jugadores que pocos veían con opciones de recalar en Heliópolis y, aunque muchos no vinieron, sí otros con los que no soñaban ni por asomo los aficionados.

Javi García, Guardado o Tello fueron los 'pioneros' en el verano de 2017, Marc Bartra les siguió en enero de 2018, Canales y Carvalho fueron los principales nombres del pasado verano y Jesé, pese a no haber rendido como se esperaba, el 'galáctico' del último mercado invernal. El nivel con respecto a sus predecesores claramente era superior. El Betis apuntaba alto y eso se traducía en resultados.

Visto el resultado, parece estar repitiendo la misma experiencia para suplir a Setién. Los nombres que aparecen vinculados al club de Heliópolis, Henry, Benítez, Blanc o Puel, especialmente los tres últimos, han dirigido en algunos de los clubes más prestigiosos del continente y sobre uno de ellos quiere edificarse un nuevo proyecto que mejore el que llevó a Setién a Europa y a las 'semis' de Copa.