Lopetegui, el elegido

Ya sea por su pasado madridista, porque cargó con todas las culpas tras el Mundial, porque no ha triunfado en ninguno de los proyectos de altura que ha emprendido... el sevillismo no está muy de acuerdo con la apuesta de Monchi, quien no obstante, cree firmemente en el técnico vasco para que éste devuelva al Sevilla a las glorias alcanzadas no hace muchos años.

Tanto confía que va a poner en sus manos un proyecto a tres años. Todo porque aunque parezca lo contrario, Lopetegui tiene un caché que, de no haber sufrido el revés madridista, no estaría a la altura del conjunto de Nervión. Aunque ni en el Oporto, donde cogió un equipo en plena reestructuración; ni con la selección, de la que salió sin haber perdido ningún partido; ni en el Madrid, al que llegó tras la marcha de Ronaldo y con muchos jugadores fuera de forma alcanzó sus objetivos, en todas partes ha sido elogiado por sus jugadores, por sus métodos de trabajo, su exigencia y su versatilidad.

Y el Sevilla necesita eso, alguien que traiga nuevas ideas y que cambie un rumbo que lleva dos años a la deriva. Lopetegui es el hombre.