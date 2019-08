Nuevo proyecto, misma ilusión

No han sido muchos los cambios, casi se podría decir que ha habido un cambio de cromos, pero han sido suficientes para ilusionar un año más al beticismo. El equipo que este año adiestrará Rubi se estrena hoy ante los suyos con un proyecto ambicioso, en el que ya no están Lo Celso o Junior, pero en el que sí lo harán Juanmi, Pedraza y, sobre todo, Fekir y Borja Iglesias, dos jugadores que ha desatado el entusiasmo en Heliópolis y que hoy podrán admirar un coliseo hasta la bandera.

El conjunto verdiblanco, a priori, más equilibrado que el que arrancó hace un año, no quiere cometer de partida los mismos errores que le lastraron desde el principio y espera comenzar la temporada con un triunfo. El Valladolid, a priori, puede ser asequible, pero también lo parecía el Levante. Los béticos no fallarán. Alégrenles el día.