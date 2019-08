Como ante el Levante hace un año, la gran ilusión verdiblanca se topó con un varapalo inesperado. Pero hay muchas diferencias con aquel equipo que había despertado las mismas esperanzas que éste y que vio cómo su rival le pasaba por encima. Ayer, el Betis no mereció perder. Con diez, dominó y fue mejor a partir del minuto 15, tuvo más opciones para haberse adelantado, aunque también le faltó definir, y sólo dos errores puntuales impidieron que, al menos, un punto se quedara en casa. La decepción de los béticos fue la misma que la de entonces, pero la sensación no pudo ser igual. Si entonces asumieron la derrota como justa, ayer les quedó el sabor amargo de habérsele escapado tres puntos que eran suyos. ¿Otro año igual? No, será diferente.