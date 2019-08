El modelo Lendoiro

Los más viejos del lugar recordarán a Augusto César Lendorio, ex presidente del Deportivo, que se ganó con argumentos la fama de duro negociador, con técnicas, además, de desgaste poco vistas hasta entonces (gestiones nocturnas, cambios de última hora en los contratos que se dejaban pasar para no dilatar más los tratos...). Pues el mítico dirigente gallego, visto lo visto, sería un 'blando' en la 'fauna' del fútbol actual, plagado de multimillonarios de países árabes o asiáticos que se compran clubes para convertirlos en sus juguetes. Y no hace falta que sean PSG, City o Tottenham (lo de Levy con Lo Celso, capítulo aparte), pues hasta el Rayo Vallecano tiene al frente a un rector tan peculiar como Presa, que ha estado cinco días sin firmar un traspaso acordado por capricho.