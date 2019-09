Sin obligaciones el último día de mercado

Las dos operaciones cerradas por Monchi en las últimas horas han propiciado que afronte el último día de mercado de fichajes con cierta tranquilidad y ninguna obligación una vez que ha reforzado la delantera y apuntalado la portería tras el adiós de Rico.

No obstante, no se descarta que el director deportivo realice algún movimiento más al margen de acordar con el Atalanta la cesión de Kjaer, lo que podría derivar en la incorporación de otro central, ya que Lopetegui se quedaría con cuatro para una temporada muy larga con tres competiciones, si bien no se trata de una necesidad imperiosa.

Por lo demás, no se espera ningún otro movimiento nervionense más allá de que el sevillismo siempre tenga la esperanza de algún 'mirlo blanco' de última hora.