Un goleador con retardo

Cuando un jugador llega como '9' y son sus compañeros los que marcan, cuando aterriza en un lugar donde dos jugadores (Ben Yedder y Sarabia) que ya no están han dejado huella, cuando el equipo tiene una nueva forma de jugar y aún no ha encajado con las piezas... aparecen las dudas.

Es lo que ocurre con un De Jong del que se esperaban goles que de momento no han llegado. Algo que, no obstante, no preocupa a un Lopetegui que no sólo sigue apostando por él, sino que no ve otra opción para la delantera.

Sabe el potencial del holandés y lo que puede dar. Y también que la afición sevillista acabará descubriéndolo.