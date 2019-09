Esta vez, sin matiz ni coartada

La derrota ante el Real Madrid dolió al sevillismo, como no podía ser de otra forma, especialmente por ser la primera de la temporada en blanquirrojo y por la evidencia de que los de Zidane no fueron netamente superiores. Sí en lo más importante del fútbol, la pegada, pero no se vio una mala imagen del conjunto de Lopetegui, sino todo lo contrario.

Perdió por detalles, por matices que, conforme avance el curso, deben irse puliendo, ya que no tiene pinta de que una delantera con De Jong, Chicharito, Munir y Dabbur vaya a quedarse con el contador bajo.

En Ipurua, en cambio, no hay excusas que valgan para el bajonazo del Sevilla, máxime cuando la primera mitad pudo acabar tranquilamente 0-3 o 0-4.

Los nervionenses se relajaron, se durmieron y regalaron tres tantos a un Eibar que no sabía lo que era ganar hasta este jueves. Imperdonable.