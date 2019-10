El mejor 'fichaje'

"Quien diga que he dado un paso atrás al venir al Betis es porque no ha jugado en la Liga española. No saben de la competencia que hay aquí". Con esas palabras se presentaba Guardado hace dos años tras dejar a un PSV que disputaba el título en Holanda por un Betis entonces anclado en la mitad baja de la tabla.

Su compromiso, al menos de palabra, era total; sus expectativas, "altas"; y su deseo de volver a ser importante en "una competición exigente" no ha disminuido en estos dos años. El mexicano se ha convertido en este tiempo en uno de los ídolos del beticismo. Y aunque había quien veía su llegada al Betis, a sus 31 años, como una retirada, ahora todos están de acuerdo que los dos años más que le ofrece el Betis son más que merecidos. Guardado da seguridad, veteranía y ejemplo. Un gran 'fichaje'.