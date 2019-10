Más talento, por favor

Señor Rubi, si jugar con más o menos 'jugones' es la gran duda, el beticismo te la resuelve en un segundo: ponga más talento en el campo. En un equipo que cuenta con Fekir, Borja, Loren, Canales, Tello... siempre es difícil dejar a alguien fuera o intentar adaptar a alguien a la posición en la que se siente menos cómodo para no dejar a un jugador de esa calidad fuera.

Es el dilema que asalta al técnico bético antes de cada partido y no ha cambiado ahora que se ha lesionado William y debe variar el mediocentro. Su gran dilema está ahí: en quién juega y quién no del centro del campo hacia adelante. Benditas dudas dirían algunos. Seguro que él piensa igual, pero de que acierte o no dependen los resultados... las alabanzas y las críticas.