Betis-Sevilla, un debate aún abierto

En Sevilla siempre se dice que un derbi no termina hasta que no comienza el siguiente. Sin embargo, ese pique suele vivirse fuera del campo y no entre unos protagonistas que suelen dar por zanjado el asunto cuando termina el partido o, como mucho, al día siguiente.

Pero el posible penalti sobre Joaquín aún colea y lo hace porque dos de los protagonistas que debutan en un duelo de esta intensidad no han dudado en entrar al trapo ante las quejas llegadas desde Heliópolis.

Y lo han hecho para zanjar el asunto. Diego Carlos y Lopetegui negaban ayer la posibilidad de que hubiera penalti sobre Joaquín. Sin embargo, con ello lo que han logrado es que el debate siga abierto.

Y que los béticos sigan pudiendo justificar su derrota con una acción en la que se consideran maltratados. Porque si hay algo seguro es que el encontronazo entre Joaquín y Diego Carlos, según el video que se vea, puede interpretarse de una forma u otra.

Con quince días antes del próximo partido, se aventuraba una larga resaca, pero harían bien en olvidar el Villamarín y empezar a pensar en lo que les viene encima.