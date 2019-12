Cuando manda Don dinero...

Entre que han 'resguardado' a los tres poderosos -más el Valencia- para las últimas rondas, a que ha coincidido con el Clásico o que han impedido jugar a muchos de los modestos en sus estadios, la que iba a ser la Copa del Rey de la emoción y las sorpresas se ha convertido en el torneo que ha visto más gradas vacías de la historia y en la mayor 'estafa' que se recuerda.

Puede que para clubes como el Antoniano y el Bergantiños o los sorpresivos Jaén y Ceuta sea un momento histórico, pero para todos los clubes de Segunda y Primera es un riesgo excesivo, un riesgo que sería lógico y deseable si no fuera porque no lo sufren todos por igual. Cuando las televisiones mandan... el Bergantiños no puede jugar en su estadio y Madrid, Barça y Atlético no pueden caer antes de octavos. El día que éstas no decidan, Rubiales tendrá la Copa con la que soñó. Si es que lo hizo.