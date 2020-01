Como si fuera LaLiga

Como si fuera un partido de Primera división. Esa era la consigna con la que el Betis partía y esa fue la actitud que demostró ante un Portugalete con ganas de dar guerra. Es la única forma de pasar estas eliminatorias sin sufrir e, incluso, tomándoselo tan en serio no resulta nada fácil. El 0-3 sólo reflejó el respeto que el equipo de Rubi tuvo por su rival. Había que elevar el nivel y el equipo lo hizo. Y, a igualdad de condiciones, la mayor calidad bética marcó la diferencia.

Si el técnico catalán lo dejó claro antes, ayer lo repitió Lopetegui. "Ni la camiseta, ni la historia, ni la categoría garantizan nada" ante un rival así y en este formato copero. Para ganar hay que pelearlo. Y hoy, pese a que visita una parroquia que no llega a los 1.500 habitantes, tendrá que hacerlo si no quiere complicaciones. El Sevilla, como ayer el Betis, va con todo, sin confianzas, a una 'fiesta' local en la que es el invitado y, a ser posible, la víctima. Y en la que no hay segunda parte.