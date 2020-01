El 'atraco' de todos los años

"Si nos anulan el segundo gol bajo al campo y saco al equipo", decía Monchi. "No acierto a adivinar qué ha podido ver el árbitro", advertía Lopetegui. "No sé qué hubiera pasado de ser en nuestra área", advertía Banega... El enfado sevillista estaba más que justificado. Siendo el Bernabéu y el Real Madrid se espera cualquier cosa, pero no que el árbitro actúe de forma parcial amparándose en una tecnología, el VAR, ideada supuestamente para evitar errores.

Es como poco curioso que los dos últimos goles anulados por falta previa sean al Sevilla y que un bloqueo, como los que hay en todos los córners, se interprete de forma diferente al 99% restante de bloqueos. Lopetegui, Monchi, Banega y el resto del equipo tienen motivos para quejarse. Aunque estando el Madrid enfrente todo sea inútil. Lo mejor, asumir el 'atraco' y pensar ya en el Levante.