¿Le explicamos el titular?

Puede que en la capital de España se molesten por nuestro titular para la previa del Sevilla-Levante: 'Una 'final' como píldora de la ilusión'. Puede que nos ataquen por decir que el Sevilla va a disputar una final, algo que esta temporada sólo ha jugado -y ganado- 'su' Real Madrid, presente en una Supercopa sin ser campeón de nada.

Puede que no entiendan que se trata de una exageración, algo propio al lenguaje y más en esta tierra. Porque está claro que Monchi no iba a bajar a 'su' Bernabéu a retirar al equipo si le anulaban un gol. Ni iba a hacer un 'Valdano' para decirle al árbitro cómo tenía que pitar.

No, el de San Fernando sólo defendía lo suyo en un momento de enfado. Y eso no debe ser motivo para el linchamiento. Pero hoy llega una Copa para olvidar las penas... Y no hacemos apología del alcoholismo, que conste.