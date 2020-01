No se puede consentir

El problema no es el VAR, una herramienta necesaria y muy útil para, a priori, evitar injusticias, si no, obviamente, el mal uso que está realizando el estamento arbitral.

Evidentemente siempre puede producirse una equivocación, pero se dan situaciones en las que no caben excusas, sobre todo cuando se interpretan dos jugadas similares de forma distinta.

Es aquí donde surgen las sospechas de que se traspasa el margen del error humano, porque desde otra perspectiva cuesta entender decisiones como las tomadas ayer por Prieto Iglesias que perjudicaron seriamente al Betis.

Una mano clamorosa de Ángel no pitada y otra, menos evidente de Álex Moreno, convertida en penalti. Es lógico que el club y el beticismo se indignen profundamente y estallen, porque no es la primera a vez esta campaña y una entidad como el Betis no puede consentirlo de ninguna manera.