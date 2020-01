Para Julen no hay rival pequeño

El Sevilla FC ya dejó claro ante el Bergantiños y el Escobedo el respeto que le tiene a cualquier rival, por muy 'pequeño' que sea. Y ésa es su principal baza frente a un Mirandés que ya sabe lo que es eliminar a un Primera división y que cuenta con su afición como principal aliada.

Lopetegui, que no se fiaba ni de los rivales de Tercera, mucho menos lo va a hacer ahora ante un enemigo más contrastado estando tan cerca de la meta.

El técnico guipuzcoano rotará lo justo para afrontar con garantías esta 'final' y una Liga en la que también se está jugando mucho.

Para el domingo ya podrá contar con un Suso que le ofrece unas alternativas en ataque que no tuvo en la primera parte de la temporada, ya fuera porque Dabbur y Chicharito no le convencían o porque no le daban lo que él pedía. Con el gaditano gana profundidad y gol.