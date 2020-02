Lo bueno de una lección es que te haga aprender algo. El fiasco de anoche en el Sánchez-Pizjuán invita, como poco, a reflexionar.

Desde Lopetegui, que tiene que darse cuenta de que su planteamiento con un 'trivote' eminentemente destructivo no genera ni una pizca de fútbol, hasta los jugadores, que han de aparcar excusas y redoblar los esfuerzos, pasando por unos rectores que, como ya hicieron otras veces, han catapultado al club a cotas muy altas exhibiendo ambición, inconformismo y perfeccionismo.

Obviamente, había que pasar a octavos de final, pues el pentacampeón está hecho para luchar por 'su título', pero lo de "como fuera" chirría un poco.

No, al Sevilla no le vale de cualquier manera. No frente al Cluj, por mucho Lazio que se haya merendado. Lo de Getafe estuvo muy bien y, por suerte y buen hacer de los profesionales, el Sevilla está vivo en Europa y en plaza Champions. Pero que no caiga en saco roto lo de este jueves.