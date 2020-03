Menos tiempo para fichar bien

Nadie dudaba que esta crisis no pararía la maquinaria de Monchi. Tanto él como su equipo tienen todos los medios para trabajar en la situación en la que nos encontramos. La tecnología lo permite y, de hecho, los avances de los últimos años hacen que gran parte del trabajo se haga en 'oficinas' antes de dar el salto al 'césped'.

Va a poder seguir a los jugadores, analizar en profundidad los informes, seguir hablando con agentes, afinar su lista de cara a la 20/21... pero no sabe con qué mercado se va a encontrar. Las ligas podrían entrar en el mes de julio, los traspasos abaratarse (según aseguran expertos en Alemania) y no sabrá hasta esa semana final de junio, si no más tarde, qué jugará el Sevilla el próximo año. Tendrá menos tiempo, pero ahí se siente fuerte.