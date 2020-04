El 30-J sólo es un día más

Pese al enfado de Aganzo, reiterado varias veces en las últimas semanas, pese a las dudas del Alavés por sus siete cedidos, a las del Sevilla por el futuro de Banega, las del Betis... la FIFA dejó ayer claro otra vez que los jugadores, hasta que terminen sus campeonatos, sólo podrán jugar en los clubes que ahora tienen contrato.

Desde que el pasado 11 de marzo la OMS declarara la pandemia y, a continuación, se pararan las pocas ligas importantes que aún quedaban, la FIFA ha elaborado varias opciones de apertura de mercado, que iban desde el continuo de seis meses hasta diferentes fechas según el final y el inicio de la las ligas o un 'tercer mercado' para compensar.

Pero lo que no ha variado ha sido su premisa de que los jugadores que iniciaron la temporada la tendrán que acabar. Si no llegan a acuerdos no podrán jugar con nadie.