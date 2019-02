Ni acción ni reacción

Cualquier equipo se resiente cuando su hombre más en forma, Canales, no es titular. Más si cabe si se le añaden figuras importantes como Bartra, Guardado, Junior o Loren, pero era necesario refrescar al equipo tras el duelo copero y la segunda unidad no dio una respuesta a la altura. Jesé fue la gran novedad en el once inicial en un Betis que salió frío y que en el minuto 23, cuando marcó En-Nesyri, ya había recibido siete tiros a puerta.

El panorama no mejoró tras la diana pepinera. El Leganés siguió ganando casi todos los duelos individuales, las segundas jugadas y viviendo muy lejos de su área. En el Betis ni rastro de una circulación fluida, problemas para salir de la presión y falta de ideas del centro del campo hacia adelante, con Carvalho bien marcado y Kaptoum, Jesé y Lo Celso desconectados del equipo. El 2-0 se antojaba corto para lo visto sobre el césped.

El segundo tiempo no amaneció mejor. Entró Lainez por Feddal y Setién amagó con una zaga de cuatro, que rápidamente cambió otra vez a tres centrales, con el mexicano como carrilero. No hubo reacción verdiblanca y En-Nesyri cerró su mañana mágica con su 'hat-trick'. Setién gastó su última bala dando entrada a Guardado y Loren por Jesé y Lo Celso sin que el panorama variara lo más mínimo.

El Betis nunca supo cómo desactivar el entramado de Pellegrino mientras que el Leganés se gustaba y Butarque hacía la ola. La expulsión de Javi García puso el broche a la peor actuación de la temporada de un Betis que necesitará un reseteo para afrontar la eliminatoria de Europa League ante el Rennes en mejor disposición.