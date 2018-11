Netflix apuesta por la animación con seis nuevos títulos.

Netflix ha anunciado seis nuevos títulos de contenido animado que incorporará a su parrilla, apostando por la programación infantil y familiar. Los nuevos proyectos que verán la luz próximamente son 'Maya and the Three', 'My father's Dragon', 'Go! Go! Cory Carson', 'Kid Cosmic', 'Trash Truck' y 'The Willoghbys'. "Sabemos que hay diferentes tipos de familia. Por ello, contamos con creadores de diferentes estilos para poder contar historias únicas y diversas con las que puedan sentirse identificadas todas y cada una de las familias de Netflix", ha afirmado la vicepresidenta de Kids and Family en Netflix, Melissa Cobb.

El primero de los títulos que verá la luz será la serie animada 'Go! Go! Cory Carson' y lo hará en 2019. Esta ficción sigue las aventuras de un cochecito llamado Cory Carson que recorre los sinuosos caminos de la infancia en Bumperton Hills.

En 2020 será el turno de 'Kid Cosmic', una serie animada de Craig McCracken ('Las Supernenas', 'Foster') que sigue los pasos de un niño quien, tras encontrar unas poderosas piedras cósmicas, su sueño de convertirse en superhéroe se hace realidad.

Los otros dos proyectos previstos para 2020 son 'Trash Truck', una serie que relata una bonita historia de amistad entre un niño y un camión de basura gigante al que le gusta tocar la bocina, y 'The Willoghbys', una película de animación por ordenador que se encuentra actualmente en producción.

'Maya and the Three' es una miniserie de animación creada, escrita y dirigida por Jorge Gutiérrez ('El libro de la vida', 'El Tigre') y ambientada en un mítico mundo inspirado en la cultura mesoamericana. Esta ficción llegará a Netflix en 2021 junto a 'My father's Dragon', película animada de Nora Twomey ('El secreto del libro de Kells') en 2D que sigue los pasos del fugitivo Elmer Elevator, que busca a un dragón cautivo en una isla.

"Con este catálogo de películas y series originales animadas, queremos ofrecer más momentos para compartir en familia, como las risas o las conexiones especiales que se generan cuando te adentras en una historia", ha destacado la vicepresidenta.

Además, la plataforma también estrenará otros títulos ya anunciados y que están dirigidos para toda la familia como 'Pinocchio' (2021), el primer largometraje animado del director ganador del Óscar Guillermo del Toro ('La forma del agua'), 'Jacob and the Sea Beast' (2022), 'Klaus' (2019), 'Mighty Little Bheem' (2019), 'Motown Magic' (2018), 'Over the Moon' (2020) y 'Wendell & Wild' (2021).