Javier García: "Ha sido un excelente 2018 para Helvetia"

Un 2018 inolvidable para Helvetia Seguros porque la compañía aseguradora ha cumplido, se dice pronto, 160 años mezclando "tradición e innovación", según expresa Javier García, el Director de Marketing y Responsabilidad Corporativa, y Dircom de Helvetia Seguros. Dos conceptos que han convertido a su compañía en "el grupo asegurador europeo líder en solvencia y rentabilidad".

Con simpleza y claridad, siendo fiel al lema de la nueva e impactante campaña publicitaria de Helvetia, Javier García hace balance para ESTADIO Deportivo de un año "excelente", aunque cree que "#LoMejorEstáPorLlegar".

- Arrancaba el año 2018 con una nueva campaña: 'SIMPLE. CLARO. HELVETIA'. ¿Ha sido la mejor de los últimos años o cada época tiene su propio estilo?

- Ha sido la mejor para este momento de la publicidad. El consumidor no quiere mensajes complejos, ni productos o servicios que le compliquen la vida. En general, prefiere la sencillez y la claridad en las ofertas que le llegan de las empresas. Y nuestra campaña creo que ha dado en el clavo.

- ¿Ha superado el grado de aceptación y penetración que la compañía tenía previsto?

- Sin duda, ya que hemos conseguido los mejores resultados cuantitativos históricos y, en la penetración cualitativa, hemos conseguido abrir una nueva tendencia en la publicidad aseguradora que otras entidades han seguido.

- ¿Se puede decir que 2018 ha sido un gran año para Helvetia Seguros y que, como le gusta a usted apostillar en redes sociales, #LoMejorEstáPorLlegar?

- Creo que ha sido un año excelente, en todos los sentidos, para nuestra compañía. Pero, efectivamente, siempre 'lo mejor está por llegar', porque si no fuese así, no tendríamos ningún espíritu de superación, y ésto es algo propio del 'ADN' de Helvetia Seguros.

- ¿Y deportivamente hablando? Quiero decir, ¿satisfechos con el patrocinio deportivo en el que Helvetia Seguros participa de forma tan activa?

- Estamos muy satisfechos porque el retorno que nos da el patrocinio deportivo no se puede medir sólo en los resultados de las distintas competiciones. En éstos, siempre hay claroscuros. Un hito muy positivo fue la medalla de oro del Europeo de balonmano conseguido por nuestros 'Hispanos', por primera vez en la historia. Y, por supuesto, el ascenso de las chicas del Helvetia Balonmano Alcobendas a la División de Honor, sólo un año después de su descenso a la categoría de plata; lo viví en directo en Puerto de Sagunto y fue muy emocionante.

- Aunque todo el mundo conoce la vinculación de Helvetia Seguros con el balonmano, el hockey y con otras tantas disciplinas deportivas y clubes, ¿nos podría 'dibujar un mapa' de la apuesta por el deporte de Helvetia Seguros para neófitos?

- Pues el mapa es muy grande y muy capilarizado por toda España. Y aunque el balonmano es el principal destinatario de nuestro patrocinio deportivo (RFEBM, Comité Técnico de Árbitros, Helvetia Anaitasuna, Helvetia BM Alcobendas), dedicamos también muchos esfuerzos a deportes menos 'estelares' como el hockey (RFEH, Club Atlético Tarrasa, Club de Hockey San Fernando), el bolo palma (Bolera Casa Sampedro de Torrelavega), el montañismo (Federaciones Vasca y Navarra), el remo (Club Arkote de Plencia), el atletismo (gran número de carreras populares), sin olvidar el fútbol en su ámbito de base (Club Begíjar, etc.).

- ¿Qué peso, qué porcentaje aproximado, ha dedicado este año Helvetia Seguros, al patrocinio deportivo?

- Podemos decir que un 70 por ciento de nuestro presupuesto total de patrocinios se ha dedicado al deporte.

- ¿Se siente especialmente orgulloso de alguna de las acciones desarrolladas en el 2018?

- Estoy orgulloso de todas, pero especialmente de dos nuevas iniciativas firmadas este año de ampliación de nuestros patrocinios en Helvetia Anaitasuna y en Helvetia BM Alcobendas, dirigidas a todas las categorías inferiores de ambos clubes.

- ¿Qué le produce mayor satisfacción a nivel personal? ¿Quizás el agradecimiento que le muestran deportistas y clubes cuando usted les muestra todo respaldo y la plena confianza de la compañía que dirige en las derrotas?

- Sin duda, el agradecimiento que me trasladan en los momentos duros, como cuando he bajado al vestuario para animar a las chicas de Alcobendas tras descender, o a los chicos de Anaitasuna tras ser eliminados en alguna competición. Para un patrocinador es fácil unirse a la alegría en las victorias, pero más difícil hacerlo en las derrotas.

- ¿Algo de lo que se arrepienta, o esto último sólo queda para análisis internos?

- Cuando todo se hace con la mejor voluntad y con ilusión, no cabe el arrepentimiento.

- ¿Sigue usted esperando a que la administración, las instituciones o el Consejo Superior de Deportes como máximo órgano responsable del deporte en España, decida sentarse a escuchar a los grandes patrocinadores como Helvetia Seguros para buscar fórmulas que hagan posible invertir más en patrocinio deportivo?

- Es una de las cosas que sigo sin entender de nuestro país. Ninguna institución pública del deporte me ha llamado nunca para, al menos, escuchar nuestras ideas para potenciar la actividad de patrocinio. Pero no pierdo la esperanza.

- ¿Le duele no tener el respaldo de quienes gobiernan a la hora de apoyar, como hace Helvetia Seguros, otras disciplinas y el deporte base?

- Sí, me duele mucho que a los gobernantes sólo les interese hacerse fotos para los medios en las victorias de nuestros campeones, y que no den casi importancia en sus programas al apoyo empresarial al deporte de chicos y chicas. Este es un diferencial muy negativo de nuestras Administraciones respecto a las de otros países, que apoyan mucho más la práctica deportiva desde las edades más jóvenes.

- ¿Le duele tener que recordar a quienes lo olvidan la de años que lleva Helvetia Seguros apoyando al deporte femenino tratando a hombres y mujeres como iguales?

- No me duele, sólo me sorprende que, a veces, se tenga poca memoria, especialmente por parte de quienes se han beneficiado de ese apoyo indiscriminado de nuestra entidad.

- ¿Ve aún un amplio margen de crecimiento en el deporte femenino?

- Tiene un margen enorme de crecimiento, pero siempre que se base en el esfuerzo y en el mérito de las mujeres, y no en leyes impuestas obligando a un supuesto trato igualitario. La mujer tiene fuerza y capacidad más que suficiente para sobresalir en el deporte, sin falsas ayudas políticas.

- El Grupo Helvetia ha cumplido en este 2018 una edad considerable, ¡¡¡160 años!!! Muy pocas empresas pueden presumir de ser tan longevas. ¿Qué hay detrás de tanta estabilidad: tradición e innovación, como reza en alguno de sus lemas?

- Pues esos dos conceptos, tradición e innovación, resumen perfectamente las razones de haber cumplido esos 160 años, dando beneficios siempre, lo que nos ha convertido en el grupo asegurador europeo líder en solvencia y rentabilidad.

- En estas fechas tan señaladas, ¿qué mensaje enviaría a través de ESTADIO Deportivo a la inmensa familia de clientes, mediadores, proveedores y empleados que forma Helvetia Seguros?

- En primer lugar, me gustaría felicitar a ED por su constante apuesta por difundir los valores más nobles del deporte y, en especial, del deporte sevillano y andaluz, animando a sus responsables a continuar por ese camino. Y a todos, desearles unas fiestas muy felices y llenas de esperanza en el año nuevo, porque #LoMejorEstáPorLlegar.