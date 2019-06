Lo que no se vio de la increíble boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Pilar Rubio ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que ha desvelado, por fin, qué pudieron vivir los exclusivos invitados a su boda con Sergio Ramos.



Conciertos, fuegos artificiales, un parque temático... No tiene desperdicio. La boda del año, sin duda. "Hay varios ambientes. Diferentes zonas para que la gente esté a gusto y cómoda. He ido a muchas bodas y como esta no habrá ninguna", dejó caer el camero antes de la celebración.