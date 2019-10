¿Dónde ver el fútbol por TV e Internet?

El fútbol televisado se ha situado en los últimos años bajo el foco de los aficionados al deporte rey. Cada temporada los derechos de retransmisión de las distintas competiciones van cambiando de manos. Muy lejos quedan los tiempos en los que el fútbol se podía consumir mediante satélite o en la televisión en abierto. Ahora, los operadores de telecomunicaciones son los que se reparten los derechos del fútbol, especialmente por la batalla por captar clientes. Una guerra por el Fútbol Moderno que cada vez cuenta con nuevos actores debido a la irrupción de las plataformas de televisión a través de internet, las cuales ofrecen una oferta online independente.

A continuación, te contamos cómo ver el fútbol esta temporada 2019/2020 en televisión e internet para que no te pierdas LaLiga Santander, LaLiga SmartBank y las diferentes competiciones europeas. De momento, la Copa del Rey es la única competición que no se puede ver esta temporada, ya que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no ha encontrado un operador dispuesto a emitir los partidos.

Movistar acapara la temporada 2019/2020

Telefónica es la única operadora de telecomunicaciones que cuenta con toda la oferta del fútbol tanto nacional como de competiciones europeas. La empresa española posee la mayoría de los derechos del fútbol, aunque no tiene la exclusividad de estos. A través de su nuevo canal, Movistar La Liga, la operadora retransmite nueve partidos por jornada de Primera División (incluyendo todos los partidos del Real Madrid y el FC Barcelona, así como los dos clásicos de esta temporada 2019/2020). Además, los aficionados también pueden disfrutar de siete partidos por jornada de Segunda División, así de los dos mejores partidos a través de #Vamos (que también ofrece un partido en exclusiva por jornada de Bundesliga, Serie A y Ligue 1).

La Champions League, la Europa League y el resto de partidos de las ligas europeas se pueden seguir en el canal Movistar Liga de Campeones. Para no perder ningún partido es importante consultar los horarios y televisiones para ver fútbol antes de cada encuentro y competición, aunque la mejor oferta televisa la tiene Telefónica. En junio de 2018, Telefónica compró los principales bloques de partidos (ocho partidos por jornada y El Partidazo) de los derechos televisivos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank desde esta temporada 2019/2020 hasta la campaña 2021/2022 por 2.940 millones de euros (980 millones por temporada). Días más tarde, Telefónica llegó un acuerdo con Mediapro para adquirir los derechos de emisión de la UEFA Champions League y la Europa League para las próximas tres temporadas (2018-2021) a cambio de 1.080 millones de euros.

Orange y Jazztel

Los clientes de Orange TV y Jazztel en España también pueden disfrutar de todo el fútbol en esta temporada 2019/2020. La operadora francesa ofrece los canales Movistar La Liga (LaLiga Santander y LaLiga SmartBank) y Movistar Liga de Campeones (UEFA Champions League, Europa League y un partido en exclusiva por jornada de Bundesliga, Serie A y Ligue 1). Una oferta televisiva que llega después del acuerdo alcanzado con Telefónica por 300 millones de euros y, especialmente, por la renuncia de Vodafone, que ha rechazado seguir pagando los precios desorbitados por los derechos televisivos del fútbol. En cualquier caso, las tres operadoras de telecomunicaciones obligan a los aficionados a contratar con ellos la conexión a internet, ya que el fútbol es un arma que los operadores utilizan para captar nuevos clientes.

Fútbol online

Mitele Plus, el nuevo canal de pago por internet de Mediaset España (la compañía propietaria de Telecinco y Cuatro), es la única opción disponible hoy en día que tienen los aficionados para disfrutar del fútbol sin la obligación de contratar un paquete telefónico. De esta forma, esta plataforma online permite la posibilidad de disponer del fútbol independientemente de la compañía de telecomunicaciones del cliente. El pasado mes de julio, Mediaset adquirió los derechos a Telefónica para emitir el fútbol español, como señala el sitio oficial de la liga, y las competiciones europeas en su nueva plataforma Mitele Plus durante esta temporada 2019/2020. De esta forma, los aficionados pueden disfrutar de LaLiga Santander, LaLiga SmartBank, la Champions League y la Europa League por 35 euros al año.

La inmersión de Mediaset en la batalla por el fútbol se produce después que DAZN, la plataforma de retransmisiones deportivas en streaming, descartara la compra de los derechos audiovisuales del fútbol. A pesar de ello, DAZN sigue apostando por el fútbol y ha adquirido los derechos en exclusiva de la Premier League desde esta temporada 2019/2020 hasta 2021/2022. Además, también ofrece los partidos de la FA Cup, EFL Championship, Carabao Cup, Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Recopa, la Copa Italia, la MLS y la J1 League. Todo ello en un único paquete por 9,99€ al mes, sin permanencia.

Fútbol en abierto

La cadena Gol TV es la única que ofrecerá partidos de fútbol en abierto durante esta temporada 2019/2020 en España. El canal deportivo propiedad de Mediapro emitirá un partido de LaLiga Santander y dos encuentros de la segunda categoría del fútbol español hasta la campaña 2021/2022. El partido en abierto de Primera División no incluye ni a Atlético de Madrid, ni a FC Barcelona, ni a Real Madrid, ni a ninguno de los clubes españoles que participan en alguna de las competiciones europeas (como ocurre con el RCD Espanyol, el Getafe CF, el Sevilla FC y el Valencia CF este año). Además, el grupo audiovisual catalán también ofrece un partido por jornada de los clubes españoles que compiten en la Europa League.