Joaquin Phoenix vuelve a ser viral por su discurso

La madrugada de este lunes en los Oscars todas las miradas estaban puestas en Joaquin Phoenix. El protagonista de 'Joker' se posicionaba como principal favorito para optar a la estatuilla a mejor actor por su interpretación en la última película del universo de DC y no defraudó. Nadie ha sido capaz de hacerle frente y culmina así una temporada de premios redonda, en la que se ha hecho también con los premios de mejor protagonista en los Bafta, los SAG, los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

Sin lugar a dudas, su discurso era uno de los más esperados de la noche, puesto que el actor estadounidense ha logrado viralizar sus intervenciones en cada una de las recogidas de premios en las que ha participado. Más allá de dar las gracias, el estadounidense ha utilizado los micrófonos de cada una de las galas en las que ha resultado ganador para realizar diferentes alegatos. Uno de los más llamativos fue el que pronunció en los SAG, donde pidió a sus colegas de profesión una mayor concienciación sobre el cambio climático. Su agradecimiento en los Oscar no ha sido menos. En los Premios de la Academia ha reivindicado la importancia de luchar por la igualdad, no solo entre seres humanos, sino también entre las distintas especies que habitamos el planeta. Además, ha llevado sus palabras a la práctica, pues se alió con Stella McCartney para llevar el mismo esmoquin en cada una de las ceremonias y así causar un menor impacto ambiental.

"Me siento mucho mejor y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros, compartimos la misma riqueza que es el amor por el cine. No sé donde estaría sin ello. Uno de los principales dones es la posibilidad de utilizar nuestra voz. He pensado mucho las condiciones que nos enfrentamos, hablemos de desigualdad de género, de racismo, de LGTB, de los animales... la lucha contra las injusticias. Un pueblo, una raza no tiene derecho a explotar a los otros con impunidad. Nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos en un mundo egocéntrico y explotamos nuestro entorno para nuestro bien. Creemos que la idea del cambio político es que tenemos la necesidad de sacrificar algo, pero cuando aprovechamos el amor como principio podemos llevar a cabo sistemas de cambio beneficioso para el ser humano. He sido granuja a lo largo de mi vida, pero muchos me habéis dado una segunda oportunidad. Y eso es lo mejor cuando nos apoyamos y nos educamos y llegamos a la Redención. Es lo mejor de la humanidad. Mi hermano, cuando tenía 17 años, escribió esta letra: 'corre al rescate y la paz vendrá después", terminó el actor.