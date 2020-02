El papel España en los Oscars

'Dolor y Gloria' de Pedro Almodóvar cae ante 'Parásitos', la gran favorita de la noche, por mejor película internacional en la 92ª edición de los Premios de la Academia. Era la cuarta vez que el cineasta manchego optaba al premio internacional de la Academia, ya estuvo nominado por 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' y salió como vencedor por 'Todo sobre mi madre'.



En otras categorías, también fue premiado, en otras ediciones, a mejor guion original por 'Hable con ella', largometraje por el que también optó a mejor dirección. Almodóvar también ha estado nominado al premio a mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro celebrados el pasado enero, en los que la cinta surcoreana también salió como vencedora.



Antonio Banderas llegaba a su primera nominación en estos premios tras la polémica por ser considerado un "actor de color", convencido de no que no iba a vencer. El protagonista absoluto de la película española, hace de Salvador Mallo, el álter ego de Almodóvar, en esta 'Dolor y Gloria', donde se mezclan hechos biográficos del director español con relatos de ficción. Sin embargo, el malagueño que triunfó en los pasados Goya, volvió a casa sin la estatuilla a mejor actor, que obtuvo Joaquin Phoenix, que partía como favorito, por su papel en la película 'Joker'.



La que más opciones tenía de traer el Oscar a casa era 'Klaus', la película de animación del gigante Netflix. La producción, que en español cuenta con las voces de Luis Tosar, Belén Cuesta y Quim Gutiérrez, narra la historia de un aprendiz de cartero que es enviado a una del norte donde descubre a Papá Noel escondido. La cinta, que arrasó en los Premios Annie y se alzó con el Bafta a mejor película de animación, cayó ante 'Toy Story 4', el filme producido por Pixar. Se trata de la segunda derrota de la película de Netflix tras no lograr el Goya, premio que obtuvo 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'.



Además de los nominados, también hubo representación española en una de las actuaciones musicales, donde la extriunfita, Gisela cantaba el tema principal de 'Frozen II', 'Into the unknown', canción que ella interpreta en la versión española de la película. La cantante catalana acompañaba a Idina Menzel (voz principal), junto a diferentes cantantes que dan voz a la princesa Disney por todo el mundo.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acudió a la pasada entrega de los Premios Goya, ha felicitado por Twitter a 'Parásitos', la gran vencedora de la noche y a mostrado su orgullo por la actuación de los representantes españoles en los Premios de la Academia de Hollywood.





"Parásitos" ha hecho historia en los #Oscars2020. Pedro Almodóvar, @antoniobanderas y Sergio Pablos con "Klaus", también. Gracias por la gloria de llevar el cine español a lo más alto. Gracias por hacernos soñar una noche más.#OrgullososDelCineEspañol pic.twitter.com/jPrGASLWby — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 10, 2020