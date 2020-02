La Junta renueva parte de la cubierta de La Cartuja

La Junta de Andalucía a través de su Consejería de Educación y Deporte ha llevado a cabo unos trabajos en la cubierta del Estadio de La Cartuja, tal y como ha informado a través de una nota de prensa.

La cubierta textil había acumualdo agua tras las intensas lluvias, en algunas zonas muy localizadas, sin que se produjese la evacuación por gravedad que su diseño contempla. El peso del agua acumulada deformó el textil de algunos paños, según pudo comprobarse tras la revisión y pruebas técnicas realizadas en toda la cubierta, que determinaron la preceptiva sustitución de cinco de los 44 paños existentes. En 39 de ellos quedó comprobado que no había daños ni alteraciones.

Dichos análisis y las prescripciones que a continuación se detallan han sido llevados a cabo por la ingeniería alemana que la diseñó hace 20 años, la empresa SBP, una referencia mundial en este tipo estructuras, y que entre otras muchas ha diseñado y supervisado la cubierta del estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

SBP ha comprobado la estabilidad y seguridad de la cubierta y resto de elementos. No obstante, ha prescrito determinadas acciones encaminadas a garantizar que no se produzcan episodios del mismo tipo hasta que no se ejecute el cambio definitivo de las láminas.

Se ha procedido en los dos últimos meses a limpiar todos y cada uno de los desagües originales y limahoyas, se han fijado los paños de chapa grecada para evitar desprendimientos por viento y se han colocado nuevos desagües en las zonas deformadas, entre otras acciones, todas encaminadas a evitar el más mínimo riesgo estructural y permitir con ello el uso normal del estadio mientras se realizan los preparativos para la sustitución de los paños textiles dañados.

Además, se han trazado medidas pasivas y procedimientos para el caso de situaciones de fuertes lluvias y rachas de fuertes vientos.