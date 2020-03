Juanma Moreno llama a los andaluces a quedarse en casa "en la medida de lo posible"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado en la noche de este jueves que el número de casos positivos por coronavirus en la comunidad alcanza los 158, siendo Málaga la provincia con más, 97 en total, toda vez que ha instado a los andaluces a "si no es imprescindible" quedarse en casa "en la medida de lo posible".

Así lo ha señalado en una declaración institucional desde San Telmo para informar sobre las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno andaluz en respuesta al coronavirus, en la que ha trasladado que "la voluntad" del Gobierno andaluz es informar "en todo momento sobre la evolución" de este virus.

Por provincias, Málaga registra 97 casos positivos, seguida de Granada, con 13; Jaén, con 17; Sevilla, con once; Cádiz, con once; Almería, con cuatro; Córdoba, con tres, y Huelva, con dos. Ante estos datos, "lejos" de otras comunidades como Madrid y también de países como Italia, Moreno ha considerado "imprescindible" que "todos tengamos una enorme responsabilidad" porque estas medidas acordadas para frenar el contagio del coronavirus "no servirán si también hay disciplina social", lo que puede suponer, según ha detallado, un cambio de hábitos, seguir las recomendaciones e "imponiéndonos el deber de proteger a los demás protegiéndonos nosotros mismos".

"Si no es imprescindible, quedémosnos en casa en la medida de lo posible", ha apuntado el jefe del Ejecutivo andaluz, que también ha lanzado un mensaje de "calma y responsabilidad". "Nuestra historia está llena de desafíos superados" y, en este caso, aunque no ha podido decir cuando se superará, sí ha afirmado que "dependerá de la unión de todos los que estamos trabajando para esto".

"Serenidad, tranquilidad y protejámosnos y entre todos conseguiremos erradicar esta epidemia", ha concluido el presidente andaluz, que también ha tenido unas palabras de reconocimiento y apoyo a los profesionales sanitarios que están realizando "un enorme trabajo y sacrificio".

"Los andaluces podemos confiar en nuestra sanidad pública. Estamos preparados para afrontar un reto así", ha subrayado, toda vez que ha insistido en que "el personal médico y de enfermería merece toda admiración, cuentan con todo el apoyo y respaldo de la Junta".



20 nuevos casos en las últimas horas

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha informado de que se han confirmado en Andalucía 20 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas. Así, el número total de afectados en Andalucía asciende a 158.

Los nuevos casos declarados están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología. Asimismo, se han activado los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para determinar los posibles contactos directos que hayan tenido estos pacientes. Por su parte, el resto de casos en Andalucía no refieren cambios desde el último comunicado.

La Consejería ha aumentado a diez los laboratorios habilitados para la recepción de muestras de coronavirus. Así, en Andalucía están disponibles los del complejo hospitalario de Jaén, Virgen Macarena, Hospital de Jerez, Juan Ramón Jiménez, Costa del Sol, Puerta del Mar, San Cecilio, Virgen de las Nieves, Reina Sofía y Virgen del Rocío.

Asimismo, Salud y Familias está llevando a cabo a través de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias un seguimiento diario de las consultas que las personas realizan sobre el coronavirus tanto al 955540060 de Salud Responde como las recibidas en los ocho centros de coordinación de urgencias y emergencias del 061 disponibles en Andalucía.

Desde el 25 de febrero hasta el martes 11 de marzo, Salud Responde ha gestionado 17.442 consultas sobre el coronavirus, siendo atendidas 4.656 este miércoles. Junto a ellas, los centros coordinadores del 061 han atendido en este periodo 6.963 consultas por el mismo motivo, 1.425 de ellas durante este miércoles.

Ante el incremento de la demanda asistencial por coronavirus durante el lunes y martes de esta semana, la Consejería de Salud y Familias ha habilitado un teléfono 900 para atender las consultas sobre coronavirus (900400061). Desde la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias se recomienda que se utilice este teléfono para aquellos casos en los que los usuarios puedan considerar que presentan síntomas y que tras valoración inicial serán derivados a los servicios de emergencias sanitarias del 061 de cada provincia.