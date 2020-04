El origen del 'meme' más viral de la cuarentena

Si es usted un usuario habitual de twitter y demás redes sociales, además de consumidor habitual de memes, no le resultará novedoso ni sorprendente la imagen de alguien a punto de liarla de cualquier manera posible, seguido de imágenes de un entierro en África donde los portadores del féretro bailan al son de una música muy rítmica mientras llevan el ataúd con ellos.



La BBC inglesa ha realizado un documental sobre este tipo de entierro. "Los porteadores de féretros levantan los ánimos en los funerales de Ghana con bailes extravagantes. Las familias pagan cada vez más dinero por sus servicios para despedir así a sus seres queridos. Se gastan más dinero en entierros que en las bodas".



El origen de este vídeo viral en redes sociales se localiza en 2015, cuando Travelin Sister, una usuaria de Youtube, publicó un vídeo mostrando esta reciente tradición que se encontró al acudir al entierro de su suegra. "Fui testigo de algo increíble" afirma en la descripción del vídeo. Los encargados de realizar esta sorprendente tarea se les conoce como Proffesional dancing pallbearers.



"Honraron la despedida de mamá con movimientos alucinantes, un elegante juego de pies y una fuerza increíble que sería el orgullo de cualquier familia ganesa". La pieza dura unos seis minutos en total.



Sin embargo, y como suele suceder como con cualquier cosa en la vida, esta tradición está evolucionando y alcanzando nuevas cuotas: ataúdes personalizados en forma de animal, fallecidos depositados en tronos, coreografías donde el féretro parece ser un complemento más...



Los especialistas del portal 'Know your meme' afirman que comenzaron a utilizarse para bromear con accidentes insinuando que estas podrían acabar en muerte acompañadas por la canción 'Astronomia'. Aunque se desconoce quién fue el autor del primer montaje, estos vídeos no paran de inundar los 'time-line' de las diferentes redes sociales en busca de provocar alguna risa en momentos tan complicados como los que vivimos estos días.