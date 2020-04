Este viernes regresa 'La Casa de Papel'

Los seguidores de la aclamada serie La Casa de Papel están de enhorabuena. Mañana, a las 9:00 horas en España, Netflix liberará los ocho episodios correspondientes a la cuarta temporada de la banda de atracadores españoles más famosos de la ficción. Volveremos a encontrarnos con Tokio (Úrsula Corberó) , Rio (Miguel Herrán) y el profesor (Álvaro Morte), para averiguar que sucede con el atraco al Banco de España y con el futuro de ciertos personajes que acabaran realmente mal la tercera temporada.





Cuando finalizó la segunda oleada de capítulos, nadie pensaba que la serie podría extenderse más en el tiempo, pues Netflix pareció ofrecernos un final cerrado: la banda salió de la Casa de Moneda y Timbre con los billetes impresos y rumbo a destinos exóticos donde la policía española y europea no podría deportarlos.Sin embargo, en la tercera temporada nos encontramos con que Río había sido capturado, y para salvarlo Tokio reunió al profesor y al resto de componentes de la banda para trazar un plan y liberarlo.Este no era otro que realizar un nuevo atraco, esta vez sobre el Banco de España, de donde esperaban sacar el oro que hay en una cámara acorazada del sótano. Aunque en un principio logran rescatar a su antiguo compañero, el devenir de los siguientes capítulos deja a la banda en una situación muy compleja de cara a los nuevos episodios.Con Nairobi (Alba Flores) gravemente herida por un disparo de bala, y Lisboa (la inspectoria Raquel Murillo, interpretada por Itziar Ituño) capturada por la policía, todo parece indicar que nos encontramos ante la que será una de las tramas más complejas a resolver por Javier Gómez y Álex Pina , los guionistas de la serie.La casa de Papel supuso todo un éxito nacional e internacional desde su llegada. Ganadora de un Emmy internacional al Mejor Drama en 2018, la ficción bate récords de reproducción cada vez que una nueva oleada de episodios sale a streaming. En apenas dos semanas, la tercera temporada logró acumular hasta 34 millones de reproducciones, el mejor registro de Netflix para una serie de habla no inglesa.