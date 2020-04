El Estado de Alarma se prorrogará otros quince días

El presidente del Gobierno ha asegurado que "hemos logrado un primer avance" en la lucha contra la pandemia. "Necesitamos mantener las medidas dos semanas más. Comprendo lo difícil que es prolongar dos semanas más este esfuerzo y sacrificio", ha subrayado.





LEVE 'TREGUA'

Pedro Sánchez apuntó que a partir del 26 de abril no será igual que ahora, sino que espera que se pueda recuperar "algo" de vida personal, económica y social. "Me someto a estos quince días de nuevo de prórroga, pero ya anuncio que vendrán más días. Pero insisto: no los mismos, serán distintos, empezaremos a recorrer ese pasillo, a hacer esa transición y a recuperar algo de nuestra vida no solamente personal sino también económica y social", ha anunciado Pedro Sánchez.



Y ha avisado de que la previsión es que el Estado de Alarma se tenga que prorrogar más, porque después del 25 de abril -ha dicho- "desgraciadamente" no habrá acabado todo. Sin embargo, sí espera el presidente que se puedan empezar a recuperar "algunos espacios de relación social".

Sánchez ha escuchado esta mañana las recomendaciones del grupo deque asesora al Gobierno y después se ha reunido con el Comité Técnico de Gestión del. Se trata de la segunda prórroga de 15 días que pedirá el presidente al Congreso de los Diputados, cuya autorización se necesita para que el actual Estado de Alarma, que caduca el 12 de abril, se amplíe otra quincena más. Los casos de coronavirus en España se ha elevado este sábado a 124.736, 11.744y 34.219, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad.