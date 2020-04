¿Cómo son las mascarillas que le darán este lunes para ir al trabajo?

Las mascarillas higiénicas que este lunes le darán en el transporte que elija para ir al trabajo y en el que sea complicado mantener la distancia de seguridad recomendada, deberán cubrirle la nariz, boca y barbilla y, una vez ajustada, no debe tocarla con las manos, y si lo hace deberá lavárselas antes.

Lavarlas con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica. Es lo que recomiendan cuatro ministerios, los de Industria, Comercio y Turismo, Sanidad, Consumo, y Trabajo y Economía Social, en un documento aprobado esta semana: la especificación UNE (Asociación Española de Normalización)0064-1.

En ese documento se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir unas mascarillas higiénicas, en cuanto a los materiales que se utilizan para su elaboración, confección, marcado y uso, pero además se explica de forma pormenorizada cómo se deberán colocar y cuál es la duración máxima recomendada.

Son para personas adultas sin síntomas, que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas, y las que se precisan en esta especificación no son reutilizables. Según han precisado a Efe fuentes de Interior, algunas de las que se repartirán mañana no serán reutilizables y otras sí.

Las mascarillas higiénicas sólo la puede utilizar una persona y preferiblemente una única vez, aunque puede hacerlo varias si la usa en periodos de tiempo muy cortos. Una vez usada se debe desechar.

¿Como debe colocarse este tipo de mascarilla? Antes de manipularla, la persona debe lavarse las manos; después la coloca en la cara, la ajusta, sitúa las cintas exteriores a ambos lados de las orejas, baja la parte inferior a la barbilla y verifica que la cubre.

Si está colocada correctamente, no se deben tener molestias respiratorias y si se tiene que tocar no hay que olvidar que antes se de lavar las manos.

Otra cosa a tener en cuenta: ¿como se debe quitar? Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

- Quitarse los guantes de protección.

- Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

- Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la misma.

- Desecharla en un recipiente específico, en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior. También se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

- Por último, lavarse las manos de la misma forma que hemos repetido.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a cuatro horas, y en caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se aconseja sustituirla por otra nueva.

Durante ese tiempo, solo se pueden usar varias veces si se retira de acuerdo a las explicaciones, se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se vuelve a colocar de acuerdo con las instrucciones.

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.