La Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla (AEPS) ha lanzado una campaña publicitaria para recordar y remarcar a los anunciantes que invertir en publicidad es esencial para salir de la crisis económica y social provocada por la pandemia de la COVID-19, ya que es la única manera de llegar al público objetivo para reactivar las ventas de productos, ideas o servicios.

Así, la imagen de la campaña perfila el contorno de una persona oscurecida bajo las sombras, sumida en la más absoluta invisibilidad al no recibir la luz adecuada para poder ser percibida. Junto a ella, un eslogan resume y explica de manera contundente y directa el motivo por el que la imagen está insinuada, pero no puede ser vista: 'Sin publicidad, no existes'.