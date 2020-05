El último lío extradeportivo de Jesé

Jesé Rodríguez vuelve a ser noticia y no precisamente por lo que debería, su rendimiento en los terrenos de juego. De hecho, el exjugador del Betis se encuentra en estos momentos en una especie de limbo profesional después de que el Sporting de Portugal, equipo en el que se encontraba cedido esta temporada, decidiese romper su compromiso antes de tiempo y devolver al jugador al PSG. Con la liga francesa suspendida definitivamente por el coronavirus, el jugador no podrá competir ya hasta que no comience la próxima campaña, sin fecha concreta por el momento.



A esta delicada situación deportiva se le suma ahora una no menos complicada a nivel sentimental, que ha llevado al canterano madridista a convertirse en tendencia en las redes sociales. Y es que, el jugador anunció hace unos días la ruptura de su relación con Janira Barm, una joven modelo catalana con la que ya tenía un hijo, el cuarto del delantero con tres mujeres diferentes.



La polémica vuelve a salpicar al deportista porque su ya expareja ha colgado en su perfil oficial de Instagram una imagen que no deja lugar a dudas: está esperando un bebé del delantero, el segundo en común y el quinto para el otrora verdiblanco.