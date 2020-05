Cesur amplía, con nuevo centro, su oferta formativa

Cambian las necesidades del mercado productivo sevillano; aumenta la demanda en familias profesionales como la aeronáutica, la hostelería, la informática y la audiovisual; y la formación debe evolucionar para dar respuesta a esos cambios. Ese es uno de los objetivos de un Centro Oficial de Formación Profesional como Cesur, que ya es uno de los que cuenta con mayor número de ciclos formativos homologados por la Consejería -más de 50- y que acumula más de 20 años de experiencia en el ámbito de la F.P.

Para lograrlo, ha proyectado para el mes de septiembre la apertura de un nuevo centro en la Cartuja para el próximo curso, sumando 1.500 plazas a su ya amplia oferta formativa (cuenta con más de 2.000 alumnos y alumnas). Para Rafael Cortegana, director de Cesur Cartuja, "se pone en valor el compromiso y la apuesta de Cesur por las enseñanzas oficiales. Es todo un reto implantar familias profesionales tan potentes y demandadas como la aeronáutica, la hostelería, la informática y la audiovisual. La nueva apuesta de Cesur estará situada en las instalaciones que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) dispone en el recinto de la Cartuja, convirtiéndose así en la encarnación del ideal de la FP: la inmersión del centro de formación en el corazón del mundo empresarial".

Por su parte, Enrique Figueroa, director de Cesur CAFD, asegura que "Cesur cuenta en la capital andaluza con tres centros de Formación Profesional. Uno en el Estadio Olímpico, otro en Sevilla Este (ubicado en las instalaciones del Centro de Tecnificación de Tenis «Blas Infante» en Sevilla Este) y el de la Cartuja. En ellos se ofrecen ciclos formativos enfocados a las áreas de Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Imagen y Sonido, Comercio y Marketing, Actividades Físicas y Animación Sociodeportiva, Informática, Aeronáutica, y Hostelería y Turismo. Estas especialidades se pueden cursar en modalidad presencial, semipresencial, 'online' y dual, con el objetivo de dar diferentes opciones a los interesados en formarse profesionalmente y obtener una titulación oficial y homologada".

Aunque el centro de Cesur Sevilla CAFD acaba de abrir sus puertas tras el obligado cese por la crisis sanitaria, la actividad presencial no se reanudará hasta el próximo curso. Enrique Figueroa explica que "en el actual, no se ha producido parón lectivo, ya que todo el alumnado ha continuado formándose en modalidad online desde el día que se activó el estado de alarma. Y en la modalidad online finalizarán sus estudios. No obstante, las instalaciones están abiertas desde el día 25 de mayo para atender -con cita previa en el teléfono 954968390- las habituales visitas para conocer las instalaciones, cuestiones relacionadas con la reserva de plaza o para resolver dudas con respecto a los planes de estudios".

Muchas opciones vinculadas al deporte

Numerosos alumnos interesados en la familia deportiva, entre otras especialidades, son los que actualmente cursan su formación en Sevilla con Cesur, ya que cuenta con titulaciones como Técnico de Conducción de Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural (TECO), Técnico Superior de Acondicionamiento Físico (TSAF), Técnico Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportivas (TSEAS), y Técnico Superior en Dietética.

Añade Enrique Figueroa que "los alumnos de estos ciclos tienen la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente deportivo, rodeados de los mejores del sector y con un equipo docente más que involucrado en el mundo del deporte y la actividad física. Los estudiantes, además, aprenden de forma práctica a tecnificarse desde el primer momento con actividades extraescolares, charlas, dinámicas de grupo, talleres de habilidades sensoriales, juegos de dominio corporal o programas en modalidad 'online' como 'La Liga de Masterclass'. En este último, (en sevilla.ciclotafad.com están todos los detalles) deportistas de la talla de Adrián Gavira, estrella del vóley playa que ha participado en los Juegos Olímpicos 2012 y 2016, Sergio León, jugador del Levante UD o profesionales como Manuel Ortiz, gerente de ActivaAventura con la ponencia 'Nuevas líneas de negocio en Turismo Activo' comparten su experiencia con los estudiantes".