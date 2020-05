Sanidad autoriza el pase a la Fase 2 de Málaga y Granada

El Ministerio de Sanidad ha autorizado este jueves que las provincias de Málaga y Granada pasen desde el próximo lunes, 1 de junio, a la fase 2 del plan de transición a la "nueva normalidad" de la crisis del coronavirus, sumándose así a las restantes seis provincias andaluzas, para las que el Gobierno ya autorizó hace una semana su promoción a esa etapa.

Así lo ha anunciado este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en una rueda de prensa convocada junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, un día antes de lo habitual para anunciar nuevos cambios de fases de territorios en el marco de la desescalada, y en la que ha comentado que ambas provincias andaluzas han presentado una evolución "muy buena".

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía había solicitado al Ministerio de Sanidad esta semana el pase "inmediato" de Málaga y Granada a dicha fase 2, después de criticar la decisión del pasado viernes del Gobierno de mantener a dichas provincias en la fase 1 mientras que autorizaba la promoción al siguiente nivel de las otras seis provincias andaluzas desde el lunes 25 de mayo.

Tanto con el pase a Fase 1 como con la transición a la dos, el Ministerio de Sanidad adoptó una decisión distinta a la que le había solicitado la Junta de Andalucía, que en ambos casos pidió al Gobierno central la promoción de fase de las ocho provincias de la comunidad al unísono, algo que el Gobierno autonómico de PP-A y Cs ya ha anunciado que tiene previsto volver a solicitar de cara a la Fase 3.

La semana pasada, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, justificó la decisión de dejar a las provincias de Málaga y Granada en la Fase 1 estos días aludiendo al argumento de que, para pasar de fase, era necesario "haber estado un mínimo de 15 días en cada" una para conocer la evolución de la pandemia en esos periodos de dos semanas en la misma etapa del desconfinamiento, según abundó.

No obstante, al hilo de declaraciones posteriores del ministro de Sanidad, el consejero andaluz de Salud consideró que abría "la puerta al cambio de fase sin esperar 14 días", por lo que solicitó el avance inmediato a fase 2 de las provincias de Granada y Málaga porque "no hay motivo" para no tomar una decisión distinta "si presentan buena evolución", y ambos territorios "cumplen con todos los criterios identificados por el Ministerio, tanto epidemiológicos como de capacidad asistencial para pasar a fase 2".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha confirmado este jueves que la Junta aspira a que, si toda la comunidad autónoma está en una situación "similar" de contagio de Covid-19 "que toda Andalucía en su conjunto camine hacia la fase 3".

Así lo ha venido a reiterar posteriormente en un comentario en su cuenta de Twitter en el que ha destacado que, según los datos del Ministerio de Sanidad, Andalucía es la comunidad autónoma con una menor incidencia de casos diagnosticados en los últimos 14 días. "Una razón más para que Andalucía en su conjunto pueda pasar de fase", ha remachado el presidente.

Los números de la pandemia

En los últimos 14 días, y según los datos de la Consejería de Salud, la provincia de Granada ha acumulado 33 casos de Covid-19 confirmados por PCR, cuatro más que Málaga, que ha registrado 29 en el mismo periodo.

Andalucía en su conjunto ha contabilizado 160 positivos por PCR en los últimos 14 días, con la provincia de Jaén a la cabeza, con 37, seguida de Granada, Málaga, Sevilla y Cádiz --ambas con 19 cada una--, Almería y Córdoba, con 10, y Huelva, con tres.

Granada sigue siendo la provincia andaluza que presenta más hospitalizados, seguida por Cádiz y Málaga. Así, Granada registra 30 pacientes hospitalizados, siete en UCI; seguida por Cádiz --23, seis en UCI--, Málaga --23, tres en UCI--, Córdoba --19, nueve en UCI--, Sevilla --18, seis en UCI--, Jaén --17, siete en UCI--, Almería --13, dos en UCI-- y Huelva --cuatro, dos en UCI--.

Granada, junto a Sevilla, encabeza también el número de muertes por coronavirus contabilizadas en Andalucía, con 286 fallecidos cada. A estas provincias les siguen Málaga, con 285; Jaén con 182, Cádiz con 157, Córdoba con 117, Almería con 53 y Huelva con 48.

Málaga, con 2.843 --41 más en 24 horas--, y Granada, con 2.739 --28 más según los datos actualizados este jueves-- son también las dos provincias andaluzas que encabezan el número de pacientes curados en la comunidad autónoma.

Por otro lado, según los datos del Ministerio de Sanidad en relación a la evolución de los casos confirmados por PCR en la última semana y en los últimos 14 días, Andalucía registra la menor incidencia de toda España de casos confirmados por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas y la tercera mejor en los últimos siete días.

Así, Sanidad detalla que Andalucía sólo sumó la víspera siete casos confirmados por PCR, registró 138 en los últimos 14 días con una tasa de 1,64 por cada 100.000 habitantes --muy lejos de los 15,03 de media nacional-- y 40 en los últimos siete días con una tasa de 0,48 por cada 100.000 habitantes --muy inferior al 6,51 de media nacional y sólo por detrás de Melilla--.