Cinco series deportivas imprescindibles

El deporte está de moda en las plataformas de 'streaming', en las que cada semana llegan estrenos en forma de documentales por capítulos. Dos de los últimos con más repercusión fueron 'El día menos pensado', que hacía un seguimiento del Movistar a lo largo de una temporada de ciclismo, o 'The Lance Dance', con Michael Jordan y sus compañeros en aquellos míticos Bulls de Chicago como protagonistas.

Más allá de estas series documentales, con predominio del fútbol en los últimos tiempos, la ficción también ha dejado perlas que contaban con el deporte como telón de fondo, por no decir como auténtico hilo conductor.

De entre todas ellas, una de las que mejores críticas ha recibido siempre ha sido 'Friday Night Lights'. Toda una joya que trasciende lo puramente deportivo. Porque quien piense que sólo se trata de un producto 'teen' y con exceso de testosterona anda equivocado. Se puede estar muy lejos del fútbol americano y disfrutar de una serie de factura, guiones e interpretaciones de altura.

No le va a la zaga 'Luck', que con Dustin Hoffman a la cabeza recrea el mundo de las carreras de caballos. Imprescindible más allá de ser o no un aficionado al turf. Su cancelación no debe asustar al buen seriéfilo, obligado a sumergirse en este relato de hipódromos, apuestas y emoción.

La dificultad en las series sobre deporte estriba en encontrar modalidades ajenas a los gustos estadounidenses. El fútbol americano se encuentra muy presente, lo que, no obstante, no impide encontrar productos interesantes de otras materias a poco que se rebusque.

A continuación, la siguiente lista repasa sólo algunas de las mejores series deportivas de los últimos años. Productos imprescindibles independientemente de lo sugerente o no que pueda parecer el deporte en sí. Sus virtudes están muy por encima de eso.