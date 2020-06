De gran promesa del automovilismo a... modelo porno

"Es lo mejor que he hecho en mi vida. Me ha situado en una posición financiera que jamás podría haber soñado y realmente lo disfruto". Quien así habla es la joven australiana Renee Gracie, quien en su día se convirtió en la primera mujer en ser piloto a tiempo completo, en mucho tiempo, en competiciones de automovilismo V8 y que lo ha dejado para meterse a grabar contenido para adultos.

Su comienzo fue fulgurante. Con sólo 18 años debutó en Queensland en la Porsche Carrera Cup de Australia y en 2015, dos después, subió a la categoría Supercars Dunlop Series. En ese momento era la primera mujer piloto profesional en 14 años. Su sueño era llegar al NASCAR en Estados Unidos, pero los resultados no le acompañaron y poco a poco se fue desengañando. "No estaba obteniendo los resultados y no pude obtener la financiación para seguir. Traté de hacerlo lo mejor posible, pero llegó a un punto en que mi sueño se desvaneció", asegura la ya expiloto en una entrevista al Daily Telegraph de Australia.

Tras quedarse sin patrocinio y apenas haber ganado dinero, empezó trabajando en un concesionario, pero pronto lo dejó para pasarse al porno. Todo comenzó como una sugerencia de sus fans, que la seguían en las redes sociales. Probó uniéndose a la web de contenido para adultos Onlyfans y el resto es historia.

Empezó publicando algunas fotos desnuda y en menos de una semana ya había ingresado más de 1.700 euros. A partir de ahí empezó a añadir contenido audiovisual y no ha parado de crecer. Últimamente ha dado un paso más y ha hecho su web de suscripción, lo que le permite tener ingresos fijos. "No me importa lo que quieran llamarme. Estoy ganando un buen dinero y me siento cómoda con el lugar donde estoy", afirma Gracie, quien, según señala, se siente respaldada por los suyos. "Lo creáis o no, mi padre lo sabe y me apoya. Creo que se podría decir que mi padre está realmente orgulloso por la situación financiera en la que estoy y por lo que he conseguido con esta web".