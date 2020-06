Roban, descuartizan y se comen a un purasangre campeón

La situación en Venezuela es extrema hasta el punto de que se ven situaciones como la que se ha producido este lunes, cuando un purasangre campeón, Ocean Bay, que había ganado 8 de las 15 carreras en las que había participado y estaba valorado en muchos miles de dólares, era robado y descuartizado para comer.

Así lo confirmó en las redes sociales su entrenador, Ramón García Mosquera, quien lloraba el triste final de su querido caballo. "Estas son las cosas que te quitan el ánimo y las ganas de seguir trabajando por un futuro mejor. Amaneciendo y con la triste noticia que el campeón Ocean Bay fue secuestrado la noche del domingo. De verdad que ya no se qué pensar dónde quedó mi bella Venezuela. Esta Venezuela no es la que me crié. Impotencia a más no poder. Van a secuestrar un animal indefenso para comérselo. Dónde queda la humanidad en Venezuela", escribía García Mosquera, quien tras encontrar muerto a su caballo, le despedía de forma emotiva: "Siempre en mi corazón, campeón".

Lo curioso es que su madre, Stellar Babe, también fue descuartizada hace unos meses y fue devorada por los ladrones; y que otra yegua, Alquila, corrió la misma suerte este pasado domingo.

Estas noticias han escandalizado a parte de la sociedad y no sólo a los amantes de los caballos y ha sido condenada en un país donde hay muchas carencias. "Condenamos tan atroz bestialidad. La industria del hipismo nacional pierde un pedigree de primer orden en su expansión, en una industria que genera miles de empleos, hoy también azotada por el flagelo de la inseguridad y del hambre desatada", señalaba Eleisi Espina, presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Hípica.