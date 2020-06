El 'troleo' de Ander Herrera a Broncano y la fiesta de Neymar: "¡Qué no pasó!"

El futbolista del PSG Ander Herrera pasó anoche por 'La Resistencia' y su aparición en el programa de David Broncano está siendo de lo más comentado en las redes sociales. El centrocampista del PSG fue de lo más ocurrente cuando Broncano le preguntó por el dinero que tenía en el banco. Herrera sacó una calculadora de una bolsa y le pidió que calculara su patrimonio.

Ante la estupefacción del presentador, Ander Herrera le fue dando datos para calcularlo. Primero fue el número de programas emitidos, un total 392. A ese número había que restar los Grand Slams de Roger Federer (20), los metros que mide la Torre Eiffel (300) y las ligas que ha ganado el Manchester United en su historia (20).

Tras todo esto, Herrera le pidió dividir entre dos el resultado de esas tres operaciones, cuyo resultado es 26. A 26 había que sumar las Copas del Rey que ha ganado el Real Zaragoza (6), restar las temporadas que él jugo en el Athletic Club de Bilbao (3) y los títulos que tiene Vicente del Bosque con la selección española (2). Y el resultado de todas esas operaciones reflejaba su patrimonio: 27 millones de euros.

La fiesta de cumpleaños de Neymar



Además, Ander Herrera habló sobre su primera temporada en el PSG, donde ha compartido vestuario con figuras como Neymar, Cavani o Mbappé. Precisamente del brasileño recordó la celebración su cumpleaños, al que no pudo acudir Jesé porque acababa de marcharse cedido al Sporting de Portugal. "Jesé no pudo ir al cumpleaños, eso lo siento mucho por él", dijo, despertando la curiosidad del presentador.

"Qué no pasó", contestó Herrera dando algunos detalles de la fiesta. Neymar alquiló un local más grande que el Teatro Arlequín, donde se graba 'La Resistencia' y que colocó a los futbolistas casados con sus mujeres en la planta de arriba y a los que estaban solteros en la de abajo. "Él la verdad es que cuando hace algo lo hace para pasarlo bien. Y él lo organizó para pasarlo bien. Y yo la verdad es que le felicité. Eso sí, mi mujer no me dejaba ni ir al baño ni bajar a la planta de abajo", desveló entre risas el jugador del PSG.