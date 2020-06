Llega la Nueva Normalidad a Andalucía: ¿Qué puedo hacer y qué no?

Andalucía estrena dentro de unas horas -a las 00:00 del 21 de junio- la llamada Nueva Normalidad. Se trata de una 'fase' que no será provisional, como las que le han precedido, y cuyas medidas se mantendrán a lo largo de los próximos meses.

Aunque la mortalidad se ha reducido notablemente, aún hay contagios en Andalucía y este sábado la Junta hacía público que en estos momentos aún hay 44 ingresados en nuestra comunidad autónoma, dos más que en 24 horas, de los que once permanecen en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Este domingo también se abren las fronteras a muchos países europeos, llegarán a Sevilla y a los aeropuertos andaluces los primeros aviones de turistas y las medidas para evitar un rebrote deberán seguir vigentes.

De hecho, este viernes, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, y el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, anunciaban más de 400 medidas en 30 sectores, que se podrán modificar a lo largo de los próximos meses en función de cómo evolucione la pandemia, pero que marcarán la vida diaria de los andaluces hasta el final de la crisis. "Calculamos que la vida de este documento será, como mínimo, hasta la primavera, cuando se prevé tener la vacuna" para el Covid-19, según aseguró Aguirre.



¿Debo seguir llevando mascarillas?

Hasta que no se encuentre una vacuna, acabe la pandemia o el Gobierno derogue el Real Decreto seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas siempre que no se pueda respetar la distancia de 1,5 metros. Seguirán vigentes las multas de hasta 100 euros para quien no lo cumpla. Independientemente de esto, las medidas de higiene, la separación y los turnos para evitar aglomeraciones en centros de trabajo, supermercados, etc. también seguirán como hasta ahora. A esto se une los especiales controles sanitarios en los aeropuertos, con la apertura al turismo extranjero.





¿Dónde puedo moverme? ¿Nos podemos desplazar entre comunidades autónomas? ¿Y viajar al extranjero?

Sí, desde mañana podremos movernos sin justificación a otras regiones, siempre y cuando también hayan entrado en esta 'nueva nornalidad'. También podremos viajar a otros países europeos del espacio Schengen, salvo el vecino Portugal, con el que no se retomarán con normalidad hasta el 1 de julio. Con el Reino Unido existen negociaciones, dada su importancia en el turismo español y andaluz, y se está planteando implementar una cuarentena para los británicos mientras ellos no levanten las restricciones para los españoles.





¿Habrá algún tipo de confinamiento?

Sólo de forma puntual y debido a algún caso urgente como, por ejemplo, el que se ha dado esta mañana, cuando un sargento del acuartelamiento Camposoto de San Fernando (Cádiz) ha dado positivo en coronavirus y se ha puesto en aislamiento a otros 30 militares para evitar el contagio de la enfermedad.





Bares y restaurantes

También mejoran las condiciones y el aforo de bares y restaurantes. Suben del 50 al 75% de aforo máximo en el interior y del 100% en terrazas, siempre que se mantenga la distancia de seguridad y la separación entre el público de un metro y medio. La ocupación máxima por mesa será de 25 personas.

El establecimiento deberá mantener las condiciones de limpieza que ofrecía hasta ahora: no habilitará cartas de uso común, la mantelería y los servilleteros serán de un solo uso...

Asimismo, en los salones de celebraciones el aforo máximo será del 75 por ciento para consumo, con un límite de 300 personas al aire libre y 250 en interior.





Conciertos y ferias

Una de las grandes novedades de esta fase es la vuelta de los conciertos, aunque con unas normas muy estrictas que impedirán disfrutarlos como hasta ahora. Éstos tendrán un aforo máximo de 1.500 personas y deberán mantener las medidas de seguridad habituales en cuanto a distancia, mascarillas... Aparte, la organización deberá poner a disposición de los asistentes geles desinfectantes en las entradas y mantener desinfectados los espacios comunes y los baños.

Además, desde la Junta de Andalucía han recomendado a los ayuntamientos que no se celebren ni ferias ni romerías en los dos próximos meses: julio y agosto. En septiembre podrían volver dependiendo de cómo evolucione la pandemia.

Y las plazas de toros amplían su afro hasta el 50%.





Cines y centros culturales

Los cines y centros culturales suben su aforo máximo hasta el 65%. Y en centros culturales las visitas de grupo se limitan a 25 personas al aire libre y 20 cerrado. Estas visitas tendrán que ser previamente concertadas. Y los museos no podrán superar el 75 por ciento de su aforo. Ya en los últimos días hemos visto cómo se abrían al publico algunos de nuestros grandes monumentos.

Las bibliotecas prestarán sus servicios y sus actividades ordinarias, sin que en las salas pueda haber más del 50% de su capacidad.





Centros comerciales, comercios, mercadillos

Desde la fase 3 se pueden usar las zonas comunes y la novedad es que el aforo aumenta al 75%. Se mantiene el límite de una persona solo por probador y se deben mantener todas las medidas de prevencion de higiene. Los mercadillos también deben limitar los aforos en los espacios comunes.





Discotecas, terrazas y pubs

Se aumenta el aforo al 40% en mesas, con un máximo de 25 personas por mesa en interior. En terrazas, 75% de esparcimiento en mesas, 25 personas por mesas o agrupaciones. Seguirá sin poderse bailar, por lo que en las pistas se podrán instalar mesas y 'ampliar' el aforo.





Establecimientos recreativos y atracciones de feria

Los establecimientos recreativos infantiles seguirán, por ahora, cerrados. Los parques acuáticos y de atraccioones sí podrán abrir, pero con un aforo del 60%, que será de un 40% en espacios cerrados. Las atracciones de feria, previa autorización de los ayuntamientos, podrán acoger un aforo máximo del 50% de la fila de asientos y mantener las distancias de seguridad. De las que no cuentan con asientos, serán del 50% de aforo en las que puedan garantizar las distancia de seguridad y del 30% en las que no puedan hacerlo. Se deben desinfectar todos los elementos después de cada uso.





Hoteles

Se mantiene el aforo al 50% en las zonas comunes que ya existía en la fase 3 de la desescalada.





Turismo activo

Estas actividades se limitan a 40 personas, a 30 con guía. Y se reanuda la actividad en residencias de tiempo libre.





Playas, lagos y playas fluviales

Estarán reguladas por los ayuntamientos, que podrán establecer limitaciones de acceso y aforo. También pueden establecer límites de tiempo para evitar que alguien esté todo el día.





Deporte

Ya se podía hacer deporte espacios cerrados si son deportes sin contacto o el riesgo de contagio moderado. La novedad es que el límite máximo pasa al 80% de la ocupación permitida al aire libre y del 75% en espacios cerrados. El límite personal: 500 personas como mucho en espacios cerrados y 1.000 en los públicos.





Caza y pesca

A partir de mañana también autoriza las actividades cinegéticas y de pesca en todas sus modalidades "siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal o, en su defecto, se utilicen medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla".





Misas y lugares de culto

No tienen un aforo determinado sino aquel que permita distancia mínima interpersonal.





Entierros

Podrán acudir 60 personas al aire libre y de 30 en espacios cerrados y las comitivas podrán tener un máximo de 75 personas. Deberán guardar las debidas medidas de seguridad apropiadas.





Residencias de mayores

Se permitirán nuevos ingresos en centros residenciales en los que no se hayan registrado casos de coronavirus durante la última semana.





Transporte

Ya desde la fase 3 están en funcionamiento de todos los servicios de transporte público al 100%. La totalidad de los asientos podrán ocuparse siempre que sea posible la separación requerida.