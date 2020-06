Una luz de esperanza para los clubes sevillanos

En toda crisis siempre hay alguna esperanza. Y para los clubes sevillanos ésta ha llegado de la mano de Helvetia Seguros, una compañia que lleva muchos años asociando su nombre al de varias disciplinas deportivas a nivel local y nacional. Su director de Marketing y Responsabilidad Corporativa, Javier García, desgrana el plan de ayuda que hace unas semanas presentó la compañía aseguradora y que pretende ayudar a muchos clubes sevillanos en un momento en el que son especialmente vulnerables tras la crisis provocada por esta pandemia que aún sufrimos.

- Con la situación actual que vivimos hay que empezar por ahí. ¿Cómo lo han llevado entre el confinamiento, la crisis y todo lo que estamos pasando?

- Dentro de una situación tan dramática para todos, para España, para Europa... también en nuestra empresa lo hemos sufrido como otras muchas. Afortunamanete lo hemos salvado bastante bien, con la mayor parte de la plantilla teletrabajando. Ahora, aproximadamente un tercio está trabajando presencialmente y dos tercios desde su casa. Hemos podido dar, que es lo más importante, un servicio de la misma calidad, con las mismas prestaciones y con la misma atención a clientes, mediadores y proveedores. Exactamaente igual que antes. Dentro de lo negativo de esta situación es positivo comprobar que estábamos preparados para una crisis sanitaria tan importante.

- Por el ramo que representan han tenido contacto directo con todo tipo de personas y de empresas. ¿Qué situaciones se están encontrando?

- Aparte del drama personal de las personas que han fallecido y que siguen falleciendo, de las personas enfermas, de las que han tenido sus secuelas, de familias afectadas... hay algo que nos preocupa mucho a todas las empresas que es el día después o los meses después. ¿Qué va a pasar y qué está pasando con los negocios de los autónomos, medianos y pequeños empresarios, etc.? Hay muchas situaciones en las que hemos tomado medidas desde Helvetia Seguros para que esos profesionales más afectados puedan solventar esta crisis de la mejor manera posible, definiendo los pagos, los cobros de las primas, ajustando precios, fraccionando esos pagos, facilitando en la medida de lo posible esa relación, que es inevitable con el seguro de pagar las primas periódicamente. Lo que sí hemos detectado es la importancia que la gente, en general, le ha dado al seguro. Nuestro sector ha salvado a muchas empresas en crisis anteriores y ahora también, pues ha aportando lo que sabemos hacer, ha atendido a las personas y a las empresas que lo necesitan cuando tienen un siniestro o una pérdida económica grave. Lo estamos haciendo de la mejor forma que sabemos facilitando las cosas a la gente.

- Una de las primeras medidas que tomaron fue la de mantener el patrocinio deportivo íntegro a los clubes que apoyan y asegurando el de la próxima temporada. ¿Que pretendían con ello y cómo ve el futuro del deporte tras la pandemia?

- Aparte de lo que comentaba antes sobre las diferentes situaciones, nos ha preocupado mucho la situación de los clubes y de las federaciones deportivas, que se han visto también muy afectadas durante este tiempo y lo que les queda, sobre todo la próxima temporada que está ya aquí. En los medios en general no se ha tratado de una manera muy relevante salvo la parte del gran deporte superprofesionalizado que todos conocemos. Que está bien, porque a mí también me encanta el fútbol, pero el deporte es mucho más que eso en España. No sólo hay clubes, hay jóvenes, niños que hacen deporte y no lo han podido hacer en estos meses. Y que tienen una gran incógnita de cara a la próxima temporada por cómo la van a poder afrontar. Y esto también está ligado a muchos puestos de trabajo que están relacionados a ese deporte base. No olvidemos que todos los clubes, desde prebenjamines a juveniles, tienen monitores, fisioterapeutas, médicos, instalaciones, personas de mantenimiento... Muchas personas viven de esto y eso es una parte importante del PIB español. Hay una vertiente deportiva y otra económica muy importante en el deporte base y amateur. Y ése no se ha tratado porque había otras urgencias más relevantes, pero que a Helvetia Seguros le ha preocupado mucho y le sigue preocupando, de ahí que le estemos dando respuesta. En este caso, manteniendo los patrocinios íntegramente y comprometiéndonos con el futuro con nuestros patrocinios deportivos. Y eso pese a que la temporada no se ha disputado en un buen porcentaje y que la próxima no sabemos si va a haber publico, por lo que el retorno de la marca no se ha visto reflejado en esos partidos ni tendrán el mismo retorno en la próxima campaña. Pero entendemos que es de justicia apoyar el deporte.

Se nos llena la boca con los éxistos españoles, de nuestros grandes deportistas, pero a la hora de la verdad parece que sólo existe eso y debajo hay una capa importantísima, que es toda la gente que se dedica a cuidar esas disciplinas y a practicarlas. Es una parte muy importante y hay situaciones muy graves. Muchas empresas que, o han desaparecido o están en ERTEs y no pueden patrocinar, muchos clubes... Todos los días tenemos propuestas de patrocinio sobre la mesa muy relevantes, de equipos de elite de diferentes disciplinas. Y no podemos atenderlo todo.

- La apuesta de los clubes, en general, está siendo la de reservarse y guardar la ropa ante lo que viene. Incluso alguno de sus patrocinados, como Anaitasuna, que ha apostado por gente de cantera. Hay mucha incertidumbre...

- Y es logico porque no hay dinero ahora mismo para hacer grandes inversiones y algunos clubes incluso no lo tienen para subsistir. Hemos tenido nosotros mismos el drama, en este caso muy triste, del abandono de la Division de Honor del Helvetia BM Alcobendas, que llevábamos ocho años patrocinando y nos habíamos comprometido también para el año que viene. Creo que ha habido unas diferencias internas en el club, que les han llevado a una situación muy complicada y han decidido renunciar a la categoría porque no podían sostener deportivamente, ni por jugadoras ni por equipo ténico, un club en la máxima categoría. A mí me ha dolido mucho porque es un proyecto con el que hemos estado a las duras y a las maduras. Ése es un caso en el que, con el patrocinio comprometido para la próxima temporada, el equipo ha desaparecido. No el club, al que seguiremos apoyando en el deporte base. Y hay muchos clubes con unas dificultades tremendas. Ahí vamos a estar con nuestro compromiso. Nosotros no sólo estamos por la marca Helvetia sino por apoyar el deporte.

- Hablando de deporte base, el último proyecto de Helvetia Seguros apunta directamente ahí y, en concreto, al deporte base de Sevilla. ¿Qué nos puede decir del plan de ayudas que han lanzado a clubes deportivos? ¿En qué consiste?

- Éste es un proyecto precioso para nosotros, muy ilusionante. De hecho, es un proyecto piloto y pretendemos darle continuidad en los próximos años y extenderlo a otros ámbitos. Hemos querido empezar en Sevilla, donde tenemos nuestra sede social y central en España. Es un proyecto pionero porque lo que pretendemos aquí no es un retorno de marca. Helvetia no quiere aparecer en pabellones, aunque si alguno quiere estemos, encantados, pero ése no es nuestro objetivo como sí ocurre cuando se trata de un patrocinio deportivo. Aquí hemos convocado unas ayudas abiertas a 23 disciplinas deportivas para clubes que tengan categorías entre prebenjamines y juveniles, y estamos dispuestos a atender un proyecto por club y hasta un máximo de 1.000 euros.

Puede parecer poco, pero creo que es mucho para muchos clubes porque pueden atender cualquier tipo de necesidad, desde pago de honorarios a entrenadores, instalaciones, equipaciones, fichas federativas, etc. Y está abierto a todos ellos. No hay ninguna limitación. Sólo que tengan su sede en el municipio de Sevilla y que presenten un proyecto que vayan a acometer de cara a la próxima temporada. Pretendemos ayudar a un mínimo de 30 clubes en Sevilla y, por las primeras impresiones que tenemos, ha sido muy bien acogido. El plazo está abierto hasta 15 de julio. Hemos dado un margen muy amplio desde mayo que se presentó. Hay ya bastantes entidades interesadas que nos han presentado sus solicitudes y esperamos todas las posibles antes de ese 15 de julio. Ojalá no tengamos presupuesto suficiente, será un síntoma de que hay un interés de verdad de atender a esos chavales, que se pueden quedar sin hacer lo que más les gusta, que es hacer deporte en su barrio, en su club...

- Aún falta un mes para que acabe el plazo, pero, ¿han recibido ya muchas propuestas a día de hoy?

- Tenemos bastantes, pero quizá no tantas como pensábamos. No sabemos si es por la difusión, aunque ha aparecido en todos los medios y vosotros os habéis hecho eco de ello. Aprovecho par hacer un llamamiento a todos los clubes y entidades de Sevilla para que se animen. No pretendemos cargar de burocracia la solicitud. Sólo pedimos que sea un club sólido, federado... y creemos que podemos ayudar. El plazo para acogerse al proyecto Ayudas Deportivas Helvetia está abierto hasta el próximo 15 de julio. La solicitud es sencilla y 1.000 euros bien invertidos dan para mucho. En Sevilla se practica mucho deporte y creo que es muy buena oportunidad. Y Helvetia Seguros, teniendo su sede social aquí, no podía hacer menos. Esperemos que funcione. Me gustaría que estas, como las hemos bautizado, Ayudas Deportivas Helvetia, tengan continuidad en el futuro. Insisto, no pretendemos nada a cambio, no es nuestro objetivo. Sólo es ayudar sin más.

- Ustedes se caracterizan por apoyar proyectos a medio y largo plazo. ¿Se trata de un cambio de política?

- No es un cambio radical porque seguimos con nuestros patrocinios, pensamos seguir y ojalá podamos asumir más en el futuro. Nos sentimos muy cómodos y es una manera, ahí sí, de trasladar nuestra marca a determinados entornos, como ocurre en Navarra con el balonmano, en el País Vasco con las traineras, en Cantabria con los bolos, con las federaciones de hockey y balonmano, el bádminton en Arjonilla, un pueblo con menos de 4.000 habitantes y que tiene un club en División de Honor. Esa política vamos a seguirla manteniendo. Pero en todos esos clubes que he citado estamos porque tienen una política de base muy importante; si no, no estaríamos. No patrocinamos a un solo club que no tenga una estructura de base importante porque creemos en el futuro. Creo que no hemos patrocinado nunca ni vamos a patrocinar a un club que sólo tenga un equipo de elite. No creemos en esa manera de trabajar los patrocinios deportivos por parte de Helvetia Seguros. Es una derivación más, diferente, pero que complementa muy bien nuestra estrategia de apoyar al deporte y a la sociedad española. Y tiene vocación de continuidad en el futuro.

Me gustaría extenderlo a otras zonas el proximo año y si contamos con una dotación presupuestaria razonable, lo haremos. Probablmemente en Andalucía, que es una zona donde se practica mucho deporte y que tenemos muy cercana porque nuestra raíz está aquí, como empresa y como negocio. Esto no significa dejar el otro ámbito de patrocinio, con nuestro 'naming' en clubes importantes. Eso para nosotros ha sido fundamental. Aquí estuvimos con Helvetia Rugby diez años y no lo dejamos nosotros, fue porque hubo también un cambio en las estructuras de los clubes que soportaban ese club de elite. Siempre serán bienvenidos proyectos donde el nombre de Helvetia esté asociado a un club de una categoría importante, pero siempre que tenga una estructura de base. Si no, no nos va a interesar.

- ¿Cómo han recibido las instituciones locales este proyecto?

- No hemos tenido ninguna comunicación oficial aunque imagino que se habrá recibido bien. Eso ni es bueno ni malo. Entiendo que las instituciones hacen su papel y nosotros el nuestro. Pero fuera del ámbito local sí me gustaría apuntar algo en lo que insisto cada vez que tengo oportunidad desde hace muchos años. Creo que hay una dejadez absoluta hacia el patrocinio deportivo de las empresas privadas. Llevamos unos veinte años esperando una Ley de Mecenazgo en España. ¿Qué alicientes tiene una institución como Helvetia Seguros o como todas las empresas que están dispuestas a patrocinar equipos o clubes deportivos? ¿Qué alicientes tienen legalmente, fiscalmente y normativamente para lanzarse a patrocinar cuando en otros países de nuestro entorno ese tipo de ayuda tiene una relevancia prioritaria y extraordinaria? Aquí hay muy pocos alicientes. Yo sigo esperándolo. Se lo he dicho a ministros y a secretarios de Estado para el Deporte, en conversación directa, y no hay manera de recibir qué es lo que podríamos esperar de la administración para estar más implicados en el patrocinio deportivo. Y no hablo sólo de la fiscalidad, que es importantísimo. Somos el único país de la UE que no tiene una Ley de Mecenazgo.

Hay ejemplos tan sencillos como dar puntos que favorezcan la adjudicación de un proyecto a una empresa que patrocine a los deportistas; o también facilitar el contacto con la administración y que tengamos un diálogo más directo.... No sólo es la desgravación, que además es mínima salvo que sea a Fundaciones a las que ayudamos. No sólo no desgrava sino que además debes pagar un 21% de IVA. No me extraña que haya clubes con muchas dificultades ahora, porque hay empresas que no pueden mantener a sus trabajadores, cómo van a estar patrocinando a un equipo. La situación está muy mal en ese nivel. Ellos tiene la voluntad, pero se escudan en Hacienda, en otras proridades... Y no favorece al deporte base, que es el que luego saca a los 'nadales' de turno. Esto es algo que me duele mucho y acabaré jubilándome pidiendo una respuesta de la administración.

- Usted siempre se ha mostrado muy orgulloso de todos los proyectos que patrocina. ¿También ocurre con éste?

- Estoy muy orgulloso de que lo hayamos podido lanzar, porque no todas las empresas lo pueden hacer. Creo que es una idea novedosa y, sobre todo, útil. Y esperamos estar orgullosos cuando pase el tiempo viendo los frutos de un proyecto tan abierto como éste, porque insisto, no conozco ningún proyecto así en España. Y es un proyecto modesto, pero muy novedoso, porque no pone unas condiciones difíciles de cumplir por parte de los posibles beneficiarios. Es además muy abierto, no exigimos nada a cambio y eso es muy novedoso en el patrocinio deportivo en España. Por eso espero que sea bien recibido, que haya una implicación por parte de los clubes y que dentro de dos o tres años te pueda decir que estoy también orgulloso de los frutos que hemos conseguido.

- Desde Helvetia Seguros también se han mostrado siempre muy implicados personalmente con todo lo que patrocinan. ¿Espera con esto poder conocer mejor el deporte base de Sevilla?

- Es una de mis ilusiones. Conozco a algunos clubes porque hemos tenido vinculaciones, pero a la mayoría no los conozco. Pienso hacerlo y estaré encantado. Nos encanta ese contacto humano e intentamos siempre estar muy cerca de los clubes a los que patrocinamos y que haya esa implicacion personal. Y eso también hace que nuestros proyectos sean duraderos. Siempre digo que estar para uno o dos años no tiene sentido, ni le interesaría a Helvetia ni al club, porque es cambiar de marca, las relaciones... A lo largo de los años se establecen unas relaciones institucionales y personales y eso enriquece muchísimo el retorno mutuo, ya sea a nivel de marca, de deporte, de negocio... de todo. Confío en que con estas ayudas pueda conocer a muchos clubes de Sevilla y que esa implicación de Helvetia vaya mucho más allá de ayudar con 1.000 euros.

- ¿Qué le diría a aquellos clubes que no conocen aún el proyecto o que les pueda crear alguna duda?

- Les pediría que no tengan ningún reparo en solicitar estas ayudas, que Helvetia Seguros es la única aseguradora a nivel nacional que tiene su sede en Sevilla. Estamos encantados de estar aquí y queremos ayudar a la gente de aquí. Y qué mejor que ayudar a los niños y a los jóvenes sevillanos a seguir practicando lo que más les gusta, que es el deporte. Y que en algunos casos acaba cuajando en una profesión. Si tienen dudas, en nuestra web www.Helvetia.es están las bases, que son muy sencillas. Y ahí tienen un contacto para aclarar cualquier duda. No vamos a pedir nada a cambio, sólo que nos justifiquen un poco el proyecto.