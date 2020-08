Horror en el Líbano: decenas de víctimas tras una terrorífica explosión

Varias decenas de personas han resultado heridas a causa de dos potentes explosiones que han sacudido la zona del puerto de la capital de Líbano, Beirut, sin que por el momento haya confirmación sobre la causa de las mismas.



Los vídeos que circulan en redes sociales muestran una explosión y una gran columna de humo en la zona, previa a una segunda deflagración de mayor potencia.





The explosion in #Beirut's port area is utterly extraordinary — the blast wave is huge.



Lots of initially small explosions followed by a massive one raises lots of questions - potentially consistent with large scale munitions, but also mass gas storage?pic.twitter.com/sSy456nkSb